Режим ЧС объявили во Флориде из-за "красного прилива"

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Власти штата Флорида в США объявили режим чрезвычайной ситуации из-за токсичного цветения воды, именуемого также "красным приливом". Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Я издаю декларацию о чрезвычайной ситуации, чтобы предоставить значительные средства и ресурсы сообществам, подвергшимся "красному приливу", − объявил губернатор Флориды Рик Скотт. По сведениям телеканала, "красный прилив" наблюдается по всему западному побережью Флориды, в результате чего на пляжах скопились груды мертвой рыбы.

Как сказано в декларации властей штата, на очистку пляжей от последствий "красного прилива" планируют выделить свыше двух миллионов долларов. Кроме того, еще примерно 500 тысяч долларов штат направит на поддержку местного туризма. Для спасения морской фауны местные власти также привлекут к работе дополнительные группы биологов.

Как передает ABC News, "красные приливы" случаются на побережье Флориды из-за того, что цветущие водоросли выделяют токсины, опасные для многих видов морской фауны. Для людей эти водоросли безвредны, хотя могут вызвать раздражения кожи, добавили специалисты.