Троих пострадавших при крушении Ми-8 в Таджикистане выписали из больницы

14 августа, 10:38
Фото: ТАСС/Сергей Жуков
Трех российских альпинистов, пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Таджикистане, выписали из больницы. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в Душанбе Шамиль Шамсутдинов.
"Трех российских альпинистов после осмотра и оказания первой помощи – у них были легкие травмы – отпустили накануне вечером. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Душанбе", – сказал он, передает РИА Новости.
Он также сообщил, что в настоящий момент один пострадавший находится в реанимации. Решение по лечению остальных россиян в ближайшее время примут врачи.
Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла 29 июля. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту находились 13 россиян, белорус, испанец и три члена экипажа. В результате жесткой посадки погибли три российских альпиниста и два члена экипажа. Выжившие получили тяжелые травмы и обморожения.
Согласно основной версии, инцидент произошел из-за сложных метеоусловий. Расследованием обстоятельств происшествия займется специальная следственная группа.
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