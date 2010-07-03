Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов на трассе Николаев-Снигиревка на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель, ехавшей следом "Лады", начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу "Камаз". Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет", – сказано в сообщении.

Шесть несовершеннолетних велосипедистов пострадали. Они получили различные травмы.

Детям вызвали скорую помощь. Она доставила их в областную детскую больницу Николаева. Пострадали, в основном, девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работает полиция и следователь главного управления Нацполиции в Николаевской области.

