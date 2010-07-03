Около тысячи литров нефти вылилось из нефтевоза под Самарой

Нефтевоз опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области, разлилось около 1 тысячи литров нефти, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Столкнулись автомобиль Lada Vesta и грузовик Scania.

Грузовик перевозил 26 кубометров нефти. Столкновение произошло на 957-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Александровка. Сообщение поступило спасателям около 03:50 (02:50 по Москве) в воскресенье.

"В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Произошло опрокидывание цистерны на бок и утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 кубометра на площади около 150 квадратных метров. Загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло", – сообщает главк.

Грузоотправитель на месте занимается откачкой нефти из емкости, установкой цистерны на колеса и сбором нефти.

Движение на этом участке дороги организовали по реверсивной схеме. Пожарные провели боевое развертывание и пенную атаку с целью недопущения возгорания нефти.

К 6 утра (5 утра по Москве) проводились работы по локализации утечки нефти путем обвалования. Движение на данном участке дороги было восстановлено.

