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Происшествия

14 июля, 15:54

Актрису Марианну Рубинчик доставили в реанимацию с ожогами 51% тела

происшествия культура

Фото: Агентсво Москва/Игорь Иванко

Российскую актрису Марианну Рубинчик доставили в одну из столичных больниц с серьезными ожогами, сообщает РИА Новости.

ЧП с артисткой произошло в конце июня. Рубинчик уснула на своей даче с непотушенной сигаретой, поле чего случился пожар. По данным СМИ, в результате она получила ожоги 51 процента тела, в том числе головы, лица и рук.

Актрису госпитализировали в ожоговый центр Подмосковья, а 13 июля ее перевели в реанимацию в Москве.

Марианна Рубинчик известна по ролям в фильмах "Нанкинский пейзаж", "Черный клоун", "Русская пицца", а также в сериале "Час Волкова".

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