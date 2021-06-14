В столичном метро погибла упавшая на пути девушка

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В столичном метро на станции "Улица 1905 года" погибла девушка, упавшая на пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Сообщение о падении человека на пути станции метрополитена "Улица 1905 года" поступило в полицию около 8:00", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего будет проведена проверка.

Ранее движение от "Новокузнецкой" до "Автозаводской" было приостановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.