В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

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Посольство России в США подтвердило гибель россиянина Дмитрия Кольцова в Лос-Анжелесе. Консульский отдел диппредставительства сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Дипломаты направили властям США запросы и поддерживают связь с родственниками погибшего, передает РИА Новости.

Накануне офис окружного прокурора Лос-Анжелеса сообщил, что Кольцова застрелили в его машине в центре города. Это произошло 10 июня.

По подозрению в убийстве задержали 30-летнего Ретта Маккензи Нельсона. Следствие полагает, что он стрелял из своей машины. Мотивы не называются.

"Позже в тот же день обвиняемый предположительно убил Джозефа Солано в ресторане Jack in the box в Алгамбре. Солано был заместителем в департаменте шерифа округа Лос-Анжелес. Спустя несколько часов после убийства Солано обвиняемый совершил два ограбления в Лонг-Бич: одно на заправочной станции Shell, другое в (магазине) 7-Eleven", – сообщило консульство.

Нельсону предъявлено обвинение в убийстве и ограблении. По американским законам, ему грозит пожизненное заключение без права на помилование.

