Полиция задержала ЛГБТ-активиста за пикет в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция завела административное дело в отношении британского ЛГБТ-активиста за нарушение общественного порядка и правил проведения митинга. Иностранца задержали во время пикета на Манежной площади, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, задержанного в центре Москвы иностранного гражданина доставили в территориальный отдел полиции. Против него, передает Агентство "Москва", возбудили административное дело о нарушении порядка "проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В полиции добавили, что после оформления протокола задержанного отпустят.

По информации СМИ, что на Манежной площади был задержан ЛГБТ-активист из Великобритании Питер Тэтчелл. Он устроил одиночный пикет у памятника маршалу Жукову.