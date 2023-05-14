14 мая, 21:33Происшествия
Мужчина погиб из-за взорвавшейся в руках учебной гранаты в Подмосковье
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В подмосковном городе Орехово-Зуеве у мужчины в руках взорвалась учебная граната, он погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
"Пострадавший в результате происшествия скончался", – рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что все произошло во время застолья. Мужчина решил показать гранату своим друзьям, после чего произошло ЧП. В результате произошедшего пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект" у мужчины был изъят предмет, похожий на гранату.
Позже северный вестибюль открыли для пассажиров, станция продолжила работу в штатном режиме.
24 апреля в аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажира гранаты. Было установлено, что они являются муляжом.
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