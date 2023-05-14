Мужчина погиб из-за взорвавшейся в руках учебной гранаты в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковном городе Орехово-Зуеве у мужчины в руках взорвалась учебная граната, он погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

"Пострадавший в результате происшествия скончался", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что все произошло во время застолья. Мужчина решил показать гранату своим друзьям, после чего произошло ЧП. В результате произошедшего пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект" у мужчины был изъят предмет, похожий на гранату.

Позже северный вестибюль открыли для пассажиров, станция продолжила работу в штатном режиме.

24 апреля в аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажира гранаты. Было установлено, что они являются муляжом.



Граната в доме на улице Декабристов оказалась муляжом