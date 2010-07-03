Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ленинском районе Московской области в результате вооруженного конфликта погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Предварительно установлено, что ссора произошла "в ходе финансового спора".

Тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья было найдено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у многоэтажки на улице Лебедянская в столице. Кроме того, в одно из медицинских учреждений обратился 36-летний знакомый погибшего.

Непосредственно конфликт случился в ночь на воскресенье, 14 апреля, на трассе у поселка Измайлово. Мужчины поспорили из-за возврата денежных средств за некачественный товар. "В результате, неизвестный произвел не менее трех выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого", – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство "). Ведется розыск причастных к преступлению.