Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Московской области в результате вооруженного конфликта погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Предварительно установлено, что ссора произошла "в ходе финансового спора".
Тело 32-летнего уроженца ближнего зарубежья было найдено на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у многоэтажки на улице Лебедянская в столице. Кроме того, в одно из медицинских учреждений обратился 36-летний знакомый погибшего.
Непосредственно конфликт случился в ночь на воскресенье, 14 апреля, на трассе у поселка Измайлово. Мужчины поспорили из-за возврата денежных средств за некачественный товар. "В результате, неизвестный произвел не менее трех выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого", – сообщили следователи.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство "). Ведется розыск причастных к преступлению.
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