Поврежденный в Шереметьеве самолет заменили резервным бортом

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Авиакомпания "Россия" заменила поврежденный машиной противообледенительного облива самолет на резервный борт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Спецтехника задела лайнер, когда его готовили к вылету из аэропорта Шереметьево. В итоге воздушное судно отстранили от полетов.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия, созданная в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 авиакомпании "Россия" не смог вылететь из Москвы в Бангкок из-за повреждения обшивки крыла. Онлайн-табло аэропорта показывало, что рейс задержали на три часа.