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14 марта 2018, 17:13

Происшествия

Движение по Ростокинскому путепроводу в Москве перекрыли из-за ЧП

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение автотранспорта по Ростокинскому путепроводу закрыли из-за повреждения двух опор, передает ТАСС.

Трактор и электричка столкнулись в 15:24 на перегоне между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления МЖД.

По предварительным данным, трактор сторонней организации совершил несанкционированный выезд на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6715 сообщением Фрязево – Москва. В результате случившегося трактор опрокинулся на бок, пострадал один человек.

На место выехали экипажи ГИБДД для полного перекрытия движения. Другие поезда следуют по соседним путям.

происшествия транспорт

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