Мощный взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ в Польше

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Мощный взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Уточняется, что взрыв уничтожил одно из зданий на территории предприятия. По словам очевидцев, вибрация ощущалась в 20 километрах от места происшествия.

К настоящему времени информации о пострадавших не поступало, однако спасатели разыскивают двух человек, которые находились на заводе в момент взрыва. На месте работают десятки пожарных. Туда направлены вертолеты санитарной авиации.

Ранее пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Его удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал.

