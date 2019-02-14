Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске. Спасатели и кинологи с собаками не обнаружили под завалами людей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Кинологические расчеты МЧС завершили свою работу. Они убедились, что под завалами нет пострадавших и погибших", – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.

Он также сообщил, что к настоящему моменту основная часть завалов разобрана. Сейчас специалисты убирают оставшиеся мелкие завалы, чтобы убедится, что конструкциям здания ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что под завалами дома, где произошел взрыв газа спасатели нашли тело одного погибшего. По предварительным данным, погибла женщина.

Сейчас следствие устанавливает местонахождение собственника здания. Как сообщили в краевом правительстве, собственник может находиться за пределами Красноярского края. Выяснилось, что у него не было разрешения на строительство многоквартирного дома. Здание было построено самовольно.

Вечером 14 февраля в трехэтажном жилом доме в частном коттедже Красноярска произошел хлопок газа. Из-за этого обрушились второй и третий этажи. 12 человек, в том числе двое детей, спаслись. ЧП произошло в 21:10 по местному времени (17:10 мск).