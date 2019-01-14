Истощенных малолетних девочек спасли из квартиры на юго-востоке Москвы

Девочек двух и пяти лет, которые были заперты в квартире на 1-й Вольской улице столицы, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вскрывать дверь помещения спасатели отправились вместе с полицейскими и сотрудниками органов опеки. Обнаружив истощенных детей, они поняли, что родителей в квартире не было.

Помимо этого, младшая девочка получила переохлаждение из-за того, что самостоятельно помылась в ванне. После освобождения детей к ним вызвали враче скорой помощи.

Как отметил источник, в квартире, кроме пострадавших, живут еще двое детей. Когда по адресу выехали сотрудники МЧС, они были с матерью. Вскоре женщина вместе с оставшимися детьми, которые, предположительно, тоже истощены, вернулись домой.