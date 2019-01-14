Женщина выжила после падения под поезд на станции "Перово"

68-летняя москвичка выжила после того, как упала на рельсы на станции "Перово" Калининской линии столичной подземки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.
"В 10:10 на станции "Перово" Калининской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 68-летняя москвичка оказалась на жестком пути под прибывающим электропоездом", – сказал Мышляев.
Он отметил, что когда машинист увидел женщину, он применил экстренное торможение. Электропоезд по инерции накрыл потерпевшую.
Мышляев уточнил, что сотрудники УВД на метрополитене оперативно вызвали скорую помощь. Сразу же сняли напряжение с рельса, а потерпевшую доставили в комнату полиции, где оказали первую помощь. По предварительному диагнозу, у москвички ушибленная рана головы, а также ушибы и растяжения мягких тканей. Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Сотрудники полиции опросили очевидцев. Информацию о происшествии направили в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что на желтой ветке поезда следуют с увеличенными интервалами. Однако вскоре движение ввели в график.
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