Семья главы отделения "Мемориала" в Чечне уехала из республики

14 января, 18:59
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Семья главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, покинула республику.
"Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются", – рассказал "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.
Адвокат не стал рассказывать находятся ли родственники Титиева в России или покинули страну. По словам адвоката, полицейские угрожают семье правозащитника, пытаясь таким образом добиться от него признательных показаний.
Власти Чечни, в свою очередь, опровергают информацию об угрозах.
11 января Шалинский суд Чечни арестовал правозащитника до 9 марта. В пресс-службе местного МВД заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом.
Титиев вину не признает. Защита уже обжаловала арест.
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