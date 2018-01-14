Семья главы отделения "Мемориала" в Чечне уехала из республики

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Семья главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, покинула республику.

"Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются", – рассказал "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.

Адвокат не стал рассказывать находятся ли родственники Титиева в России или покинули страну. По словам адвоката, полицейские угрожают семье правозащитника, пытаясь таким образом добиться от него признательных показаний.

Власти Чечни, в свою очередь, опровергают информацию об угрозах.

11 января Шалинский суд Чечни арестовал правозащитника до 9 марта. В пресс-службе местного МВД заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом.

Титиев вину не признает. Защита уже обжаловала арест.