В Турции пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines, прибывшим из Анкары в Трабзон. На борту находились 162 человека, никто не пострадал, сообщает Sky News.

Сейчас местная полиция устанавливает причины ЧП.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50