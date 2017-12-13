Мужчина украл собственный автомобиль на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Мужчина на северо-востоке столицы избил женщину, украл автомобиль Audi Q3 и скрылся на нем.

Конфликт произошел у дома 8 в Нововладыкинском проезде, сообщает Агентство "Москва". Выяснилось, что мужчина и женщина знакомы друг с другом: они бывшие возлюбленные.По информации источника в правоохранительных органах, украденная машина, на которой передвигалась потерпевшая, принадлежит мужчине. Авто он забрал, применяя силу. Сейчас подозреваемого ищут. Известно, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.