Полиция проверит законность выдачи загранпаспорта родственнице Захарченко

13 декабря, 18:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Полиция начала проверку по факту выдачи заграничного паспорта родственнице бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в нескольких преступлениях.
Правоохранительные органы установят обоснованность выдачи загранпаспорта, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает ТАСС.
Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании производству по делу.
1 декабря у него конфисковали имущество в пользу государства. Это собственность примерно на девять миллиардов рублей как самого полковника, так и его родственников.
Позже стало известно об аресте еще 58 миллионов рублей. Средства нашли на счете, открытом подругой Марины Семыниной – одной из женщин полковника.
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