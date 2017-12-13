Полиция проверит законность выдачи загранпаспорта родственнице Захарченко

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Полиция начала проверку по факту выдачи заграничного паспорта родственнице бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в нескольких преступлениях.

Правоохранительные органы установят обоснованность выдачи загранпаспорта, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, сообщает ТАСС.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании производству по делу.

1 декабря у него конфисковали имущество в пользу государства. Это собственность примерно на девять миллиардов рублей как самого полковника, так и его родственников.

Позже стало известно об аресте еще 58 миллионов рублей. Средства нашли на счете, открытом подругой Марины Семыниной – одной из женщин полковника.