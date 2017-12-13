Во время пожара в павильоне ВДНХ никто не пострадал

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В результате пожара в Центральном павильоне на территории ВДНХ никто не пострадал. Сейчас выясняются все подробности произошедшего.

"Строительные работы по договору проводит подрядная организация. Проводится проверка для выяснения обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", – сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По информации столичного главка МЧС, сообщение о происшествии поступило в 23:07.

"Первые пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут после вызова. В здании загорелись строительные леса", – сказал начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин.

Пожар был локализован в 23:49, а через несколько минут потушен. Из здания эвакуировали двух человек. При этом информации о пострадавших не поступало, ущерба зданию удалось избежать.