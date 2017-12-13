Пожар в Центральном павильоне на ВДНХ ликвидирован

Спасатели потушили пожар в Центральном павильоне на ВДНХ, где в ходе реставрационных работ загорелись строительные леса.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Были эвакуированы два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом № 119 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве в 23:07. В 23:49 возгорание локализовали, а в 00:03 потушили.

Информации о пострадавших нет.



"Где был пожар на ВДНХ? Панорамное видео"