Подвесной мост с группой туристов обрушился в Сербии

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski

Подвесной мост через реку Западная Морава обрушился в Сербии. По информации с портала газеты "Вечерне новости", есть погибшие.

Происшествие произошло около 10:00 (11:00 по московскому. – Прим. ред.). Группа путешественников из Боснии и Герцеговины стала переходить по мосту в Овчарско-Кабларском ущелье недалеко от города Чачак.

В реку упали порядка 20 человек. На данный момент организованы мероприятия по спасению. По неподтвержденной информации, пострадали минимум 10 туристов.

"<…> несколько извлеченных из воды не подают признаки жизни", – говорится в сообщении.

Уточняется, на территории происшествия задействовали порядка 80 медиков и спасателей.

Ранее в центре столицы Иордании пять человек погибли в результате обрушения четырехэтажного жилого дома. Тела погибших извлекли из-под завалов в ходе спасательных работ. Также сообщается, что в больницы Аммана поступили не менее 14 пострадавших.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!