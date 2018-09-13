Нападение грабителей на бизнесмена в Татарстане попало на видео

Нападение грабителей на бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина попало на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в минувшую среду. По данным следствия, предприниматель убил двух грабителей, напавших на него и его семью. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, установленные во дворе его дома.

На записи видно, как двое мужчин в темной одежде ведут Деданина со связанными руками и с заклеенным скотчем ртом из одного здания в другое. При этом у обоих грабителей в руках предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Как полагает следствие, грабители ворвались в дом бизнесмена, потребовали денег и связали хозяина, его 34-летнюю супругу и их 31-летнего знакомого. Через какое-то время предпринимателю удалось освободиться и взять на кухне нож. В результате драки оба грабителя скончались. Позднее полиция задержала третьего подозреваемого в организации разбоя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В отношении 41-летнего Деданина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".