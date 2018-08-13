Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с автобусом в Мытищах

Состояние пострадавшей в аварии с автобусом на пешеходном переходе в Мытищах врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Она все еще находится в реанимации.

Авария произошла около автовокзала в Шараповском проезде 9 августа. 29-летний водитель сбил трех человек, в том числе двоих детей. Двое пострадавших находятся в реанимации в городской клинической больнице.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку. По факту ДТП в Следственном комитете возбудили уже два уголовных дела.