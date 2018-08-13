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Москва 24

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Происшествия

13 августа, 18:51

Названы имена россиян, погибших в результате жесткой посадки Ми-8

происшествия за рубежом

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Названы имена трех российских альпинистов, погибших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, сообщает ТАСС.

"Это Барабанов Тимур (1986 года рождения), Абросимов Александр (1971) и Тараканов Руслан (1976)", – сообщили агентству в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

В посольстве РФ в Таджикистане не смогли назвать имена погибших россиян. В ведомстве заявили, что уточняют данные о жертвах.

Жесткая посадка произошла 29 июля. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони – высочайшую вершину Таджикистана (7495 метров).

На борту вертолета находились 13 россиян, белорус, испанец и три члена экипажа – граждане Таджикистана. Выжившие получили тяжелые травмы и обморожения.

По предварительным данным, причиной трагедии стали сложные погодные условия – сильный ветер и плохая видимость. Расследовать обстоятельства происшествия поручено специальной следственной группе.

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