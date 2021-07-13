Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На юго-востоке Москвы погиб мотоциклист в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Nissan Micra повернул налево несмотря на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с молодым человеком на мотоцикле. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на улице Остоженке в центре Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.