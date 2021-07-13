Иномарка сбила мотоциклиста в центре Москвы

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На улице Остоженке в центре Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

"Легковой автомобиль Mercedes и мотоцикл столкнулись на улице Остоженке", – говорится в сообщении.

Источник агентства уточнил, что в ДТП пострадал мотоциклист. На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно о гибели 82-летнего байкера в ДТП в Подмосковье. Управлявший мотоциклом мужчина столкнулся с иномаркой, затем ударился о дорожное ограждение, в результате чего скончался.

