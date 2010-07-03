В МВД рассказали подробности стрельбы на Дмитровском шоссе

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В дорожном конфликте со стрельбой на Дмитровском шоссе фигурировал частный автобус, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную полицию.

"Автобус принадлежит частной организации, а не Мосгортрансу", – уточнили в МВД, подчеркнув, что пострадавших нет.

В ведомстве рассказали, что около 6:50 на Дмитровском шоссе произошел дорожный конфликт, в ходе которого управлявший иномаркой мужчина выстрелил в автобус оппонента из пневматического пистолета. Тем самым он повредил транспортное средство.

Сейчас все участники инцидента находятся в отделе полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус в районе дома 160 по Дмитровскому шоссе и скрылся. Злоумышленник был на автомобиле Lexus.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. При личном досмотре у мужчины нашли пневматический пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.