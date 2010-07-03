В МВД рассказали подробности стрельбы на Дмитровском шоссе

В дорожном конфликте со стрельбой на Дмитровском шоссе фигурировал частный автобус, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную полицию.
"Автобус принадлежит частной организации, а не Мосгортрансу", – уточнили в МВД, подчеркнув, что пострадавших нет.
В ведомстве рассказали, что около 6:50 на Дмитровском шоссе произошел дорожный конфликт, в ходе которого управлявший иномаркой мужчина выстрелил в автобус оппонента из пневматического пистолета. Тем самым он повредил транспортное средство.
Сейчас все участники инцидента находятся в отделе полиции.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус в районе дома 160 по Дмитровскому шоссе и скрылся. Злоумышленник был на автомобиле Lexus.
Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. При личном досмотре у мужчины нашли пневматический пистолет. В результате происшествия никто не пострадал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.