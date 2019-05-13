Водитель Lexus обстрелял рейсовый автобус на Дмитровском шоссе

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Неизвестный обстрелял рейсовый автобус на северо-востоке столицы и скрылся, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома 160 по Дмитровскому шоссе. Злоумышленник был на автомобиле Lexus. Информация о пострадавших не поступала.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. При личном досмотре у мужчины нашли пневматический пистолет. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.