СМИ сообщили об обысках в кабинете первого заммэра Якутска

Правоохранители проводят обыски в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Федорова. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее на сайте News.ykt.ru также появилась информация об обысках в мэрии Якутстка. Там приводится комментарий самого чиновника. предположившего, что обыски могут иметь связь с деятельностью мебельного салона "Виктория", которым владеет его супруга.

В 2018 году Следственный комитет в Якутии возбудил против руководства салона уголовное дело. По данным следствия, с 2011 по 2013 год они не выплатили налоги на общую сумму в 35 миллионов рублей.

В СУ СК Якутии информацию об обысках в кабинете Федорова не прокомментировали.