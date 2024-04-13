Подмосковный СК будет настаивать на аресте облившего кислотой женщину и ребенка

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Подмосковный СК РФ будет просить суд арестовать облившего едкой жидкостью жительниц Щелковского городского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

"Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение", – добавили там.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и проводить другие следственных действия для закрепления базы обвинения.

Информация о том, что неизвестный мужчина облил нескольких девушек химическим веществом появилась накануне. Позднее в СКР уточнили, что нападение было совершено 10 апреля в поселке Монино.

В результате ожоги получили женщина и 16-летняя девушка. В СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позднее подозреваемого задержали, им оказался 31-летний местный житель.