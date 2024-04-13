ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску. Об этом сообщает ТАСС.

"На окраине города было слышно несколько взрывов, которые произошли в одной из частей города", – добавили там.

Журналисты подчеркнули, что со стороны украинских позиций в город прилетели три ракеты, а взрывы прогремели в районе школы № 5. Очевидцы уточнили, что из-за атаки у ближайших домов выбило окна, а дым от пожаров теперь виден из центра города.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. По предварительным данным силовых структур ЛНР, ВСУ нанесли удар двумя ракетами Storm Shadow.

Ранее специалисты впервые показали внутреннее устройство этих крылатых ракет. По их данным, изучение Storm Shadow необходимо для технологий по их обезвреживанию на земле.