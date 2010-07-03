Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

На улице Теплый стан в районе дома №5 на юго-западе столицы столкнулись два рейсовых автобуса. Имеется информация о двух пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.
Инцидент произошел около 18:00 в субботу, 13 апреля. Пострадали две женщины. Одной из них оказали медицинскую помощь на месте происшествия, другой потребовалась госпитализация. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии уточняются.
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