Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

На улице Теплый стан в районе дома №5 на юго-западе столицы столкнулись два рейсовых автобуса. Имеется информация о двух пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 18:00 в субботу, 13 апреля. Пострадали две женщины. Одной из них оказали медицинскую помощь на месте происшествия, другой потребовалась госпитализация. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии уточняются.