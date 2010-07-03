КамАЗ и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО в результате ДТП с участием грузового автомобиля погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на Варшавском шоссе в деревне Кресты поселения Роговское. Столкнулись КамАЗ с прицепом и легковой автомобиль Chevrolet. Имеются данные, что на месте происшествия погиб один человек, еще один оказался зажат в салоне.

На месте аварии работают полицейские, обстоятельства ДТП выясняются.