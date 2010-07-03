Четыре человека пострадали в ДТП на Ленинградском проспекте

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На Ленинградском проспекте столкнулись три автомобиля. В результате аварии травмы получили четыре человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД России по столице.

ДТП произошло в районе дома №37. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.