Около 100 человек оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

Фото: телграмм-канал РУ_ЧП

В портовом нигерийском городе Лагос произошло обрушение здания, в котором находилась частная школа. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 100 учеников.

Пресс-секретарь агентства по управлению ЧС Ибрагим Фаринлой сообщил, что информации о жертвах среди учащихся пока нет. В настоящий момент ведется спасательная операция, передает Africanews.

Между тем очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия. По их словам, среди учеников есть погибшие.



Подобные инциденты регулярно происходят в Нигерии. Это связано с несоблюдением правил безопасности и использованием некачественных материалов при строительстве.

Так, в 2016 году при обрушении церкви на юго-востоке страны погибли порядка 100 человек. В том же году в Лагосе рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибли не менее 30 человек.