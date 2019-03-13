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15:21

Около 100 человек оказались под завалами после обрушения школы в Нигерии

происшествия за рубежом

15:21

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Фото: телграмм-канал РУ_ЧП

В портовом нигерийском городе Лагос произошло обрушение здания, в котором находилась частная школа. По предварительным данным, под завалами могут находиться до 100 учеников.

Пресс-секретарь агентства по управлению ЧС Ибрагим Фаринлой сообщил, что информации о жертвах среди учащихся пока нет. В настоящий момент ведется спасательная операция, передает Africanews.

Между тем очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии с места происшествия. По их словам, среди учеников есть погибшие.

Подобные инциденты регулярно происходят в Нигерии. Это связано с несоблюдением правил безопасности и использованием некачественных материалов при строительстве.

Так, в 2016 году при обрушении церкви на юго-востоке страны погибли порядка 100 человек. В том же году в Лагосе рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибли не менее 30 человек.

происшествия за рубежом

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