В фургоне на проспекте Мира находились муляжи мин

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В автомобиле "Газель", который был остановлен у ВДНХ, находились муляжи мин. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах столицы.

"Остановленный у КПП фургон "Газель" вез не настоящие мины, а муляжи", – заявил собеседник агентства. По его словам, инцидент исчерпан.

Ранее при въезде на территорию ВДНХ, у дома № 119, строение 4 на проспекте Мира остановили "Газель". Правоохранители обнаружили в фургоне груз, похожий на мины. К месту ЧП немедленно направились экстренные службы и саперы.