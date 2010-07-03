Мину обнаружили в фургоне на проспекте Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В фургоне на северо-востоке столицы обнаружили мину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, "Газель" находилась по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 4. По его словам, в фургоне может находиться больше одной мины.

"Ее остановили на въезде в ВДНХ на КПП "Север-3", – отметил он.

На данный момент ведется проверка. На место выехали экстренные службы и саперы.