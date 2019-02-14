Движение на Сокольнической линии восстановлено

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии восстановлено и введено в график.Об этом сообщается на странице столичного метрополитена в Twitter.

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 февраля 2019 г.



По данным РИА Новости инцидент произошел на станции метро "Университет". Как сообщил агентству представитель метрополитена, мужчина погиб после падения на рельсы

Ранее сообщалось, что на Сокольнической линии нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами.