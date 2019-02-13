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16:39

Полиция проверит инцидент с убийством кинологической собаки в Чехове

происшествия

16:39

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Фото: LifeShot

Подмосковные полицейские начали проверку после убийства кинологической овчарки в Чеховском районе. В совершении преступления подозревают бывшего военного прокурора, передает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД.

Заявление в полицию написала кинолог, живущая в деревне Беляево. Она сообщила, что 11 февраля неизвестный застрелил ее собаку во время прогулки у леса. Вскоре стражи порядка вышли на вероятного убийцу животного.

"Опрошен житель Москвы 1951 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – уточнили в ведомстве.

По данным СМИ, мужчина, который прежде работал военным прокурором, дважды выстрелил в собаку, приняв ее за лису.

происшествия

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