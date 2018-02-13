Все опоздавшие на самолет в Бангкоке школьники из Якутии вернулись домой

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Все школьники из Якутии, опоздавшие в начале февраля на самолет в Таиланде, благополучно вернулись домой. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

"Сегодня утром все прилетели в Якутск. С детьми все в порядке", − цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

Уточняется, что 22 января группа из 20 подростков прилетели в Таиланд из Якутии, чтобы принять участие в международном фестивале. Тем не менее, вернуться домой вовремя после окончания форума они не смогли, так как опоздали на обратный рейс из Бангкока. По информации ведомства, первые десять школьников вылетели обратно в Россию 9 февраля.

Как пояснили в консульском отделе посольства РФ в Таиланде, приобрести билеты для всех школьников сразу оказалось невозможным, поэтому детей вывозили из Бангкока группами по несколько человек. Отмечается также, что при поддержке представительства РПЦ в Таиланде удалось оперативно собрать средства на жилье и питание детей.