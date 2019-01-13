Задержан дебошир из аэропорта Домодедово

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который нецензурно выражался в адрес сотрудников столичного аэропорта Домодедово, пассажиров и представителей власти. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что пассажир 1973 года рождения был пьян и вел себя вызывающе. Его доставили в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве. В его действиях также нашли признаки преступления, предусмотренные статьей "Оскорбление представителя власти".

Сейчас по данному факту собирается материал, который затем передадут в следственные органы для принятия решения.