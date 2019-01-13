Людей зажало в машине после аварии на юге Москвы

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Авария на внешней стороне МКАД произошла утром 13 января. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

В результате ДТП есть пострадавшие. Людей возможно зажало в машине. Подробности столкновения пока неизвестны, однако ясно, что авария никак не помешала движению транспорта.