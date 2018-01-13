Электричка насмерть сбила мужчину в районе ж/д станции Дорохово

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Электричка насмерть сбила 27-летнего мужчину в районе станции Дорохово Смоленского направления МЖД. По факту этого происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как уточнили Агентству "Москва" в пресс-службе, у станции Дорохово Смоленского направления МЖД электропоезд, следовавший по маршруту Можайск − Москва, смертельно травмировал мужчину 1991 года рождения. "Следственными органами организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", − отметили в ведомстве.

Следователи приступили к выяснению обстоятельств случившегося.