"Спартак" извинился за "неудачное высказывание" в соцсети

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Представители футбольного клуба "Спартак" извинились за пост, ранее опубликованный в микроблоге клуба в Twitter, после критики со стороны западных СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе "Спартака".

Как передает ТАСС, 13 января в Twitter клуба появилось видео, на котором защитник "Спартака" Георгий Джикия снимает бразильских игроков клуба, в шутку назвав их "шоколадками". Впоследствии пост удалили.

"Спартак" приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть", − заявили в пресс-службе клуба. "Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил", − пояснили представители пресс-службы.

Также отмечается, что в настоящее время игроки "Спартака" находятся на учебно-тренировочном сборе в Дубае.