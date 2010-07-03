Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до 10

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Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до десяти. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, при пожаре на крейсере пострадали 10 человек, шесть из них находятся в реанимации", – заявил источник информагентства.

Возгорание произошло в четверг, 12 декабря. По словам руководителя пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева, пожар начался во время сварочных работ в первом энергоблоке. На время ремонта судно было пришвартовано у 35-го судоремонтного завода.

Ранее сообщалось о шести пострадавших на месте происшествия людях. На месте чрезвычайного происшествия работают восемь пожарных расчетов.

Тяжелый авианесущий крейсер, полное название которого "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" является единственный в составе Военно-морского флота России в своем классе. Впервые это военное судно спустили на воду в 1987 году.

