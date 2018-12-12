Полиция продолжает розыск устроивших перестрелку в столичном баре

Столичная полиция ищет участников перестрелки, которая минувшей ночью произошла в баре на Ленинском проспекте. В результате стрельбы погиб один человек, сообщает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, все участники перестрелки сидели за столом и неожиданно начали стрелять друг в друга.

"Молодые кавказские бойцы. Порядка 12 выстрелов было с обеих сторон. Я бы не сказал, что стреляли они плохо. Стреляли профессионально", – рассказал посетитель бара Станислав Брот.

Жертвой стрельбы стал мужчина 30-35 лет. Еще один ранен, его стрелки увезли с собой. Зачинщики скрылись на трех автомобилях. В городе объявлен план "Перехват".