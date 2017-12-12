Бездомный в Москве погиб при поджоге мусора в контейнере

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Бездомный погиб в столице из-за поджога в мусорных контейнерах. Инцидент произошел на северо-востоке города, подозреваемый задержан.

"Днем 11 декабря во дворе на улице Константинова, дом 11, сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1986 года рождения. Как выяснилось, поздним вечером 6 декабря он умышленно поджег мусор в контейнере на улице Константинова, между домами 9 и 11", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва". Из-за возгорания погиб неизвестный мужчина без определенного места жительства. Причиной смерти стали полученные ожоги и отравление угарным газом.

Против молодого человека, совершившего поджог, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Задержание подозреваемого подтвердил в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось о найденном в мусорном контейнере теле мужчины с ожогами третьей и четвертой степени. Погибший скончался при возгорании отходов.