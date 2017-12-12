Бездомный в Москве погиб при поджоге мусора в контейнере

12 декабря, 09:45
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Бездомный погиб в столице из-за поджога в мусорных контейнерах. Инцидент произошел на северо-востоке города, подозреваемый задержан.
"Днем 11 декабря во дворе на улице Константинова, дом 11, сотрудники уголовного розыска задержали безработного гражданина 1986 года рождения. Как выяснилось, поздним вечером 6 декабря он умышленно поджег мусор в контейнере на улице Константинова, между домами 9 и 11", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва". Из-за возгорания погиб неизвестный мужчина без определенного места жительства. Причиной смерти стали полученные ожоги и отравление угарным газом.
Против молодого человека, совершившего поджог, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Задержание подозреваемого подтвердил в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Ранее сообщалось о найденном в мусорном контейнере теле мужчины с ожогами третьей и четвертой степени. Погибший скончался при возгорании отходов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: