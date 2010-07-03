Подозреваемый в госизмене Воробьев уволен из аппарата полпредства в УрФО

17:27
17:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Арестованный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев уволен с должности помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
"Воробьев уволен с государственной службы", – сказал собеседник агентства.
5 июля 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал помощника полпреда президента РФ в УрФО Александра Воробьева. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "секретно".
Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан по подозрению в госизмене. В суде он заявил, что работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Александр Воробьев родился в 1980 году. С 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, а в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. С января 2018 года Воробьев управлял аппаратом помощника президента РФ Николая Цуканова, а через полгода стал его помощником.
За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.
В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: